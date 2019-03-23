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Экс-тренер Челси Грант рассказал о причинах бледной игры Шевченко в Англии

22:51 78 Читати українською
Экс-тренер Челси Грант рассказал о причинах бледной игры Шевченко в Англии
Андрей Шевченко в Челси / talkchelsea

Бывший тренер Челси Авраам Грант считает, что Андрей Шевченко должен был раньше переходить в АПЛ.

"Я знал Шевченко, еще когда ему было 17 или 18 лет. Он приезжал на сборы в Израиль зимой с командой Лобановского. Уже тогда было видно, что у него большое будущее. Я позвонил знакомому агенту и сказал, что есть фантастический игрок в Динамо. Шевченко – фаворит моего сына. Он невероятный футболист и личность.

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Но в Челси ему было уже за 30, и начинался спад. Мы играли с одним форвардом, и Дрогба на тот момент был сильнее. Уверен, что если бы Андрей на 5 лет раньше пришел в АПЛ, то иначе себя проявил. Я не хотел играть 4-4-2. В один момент Шевченко набрал хорошие кондиции, забивал, но потом снова травмировался. Мы много с ним общались, и он сам все хорошо понимал. Это жизнь!

Несколько лет спустя Диего Коста стал главным форвардом Челси. Дрогба позвонил мне и говорит: "Что делать? Я теперь запасной!". Я ответил: "Шевченко был на замене, а ты играл. Это жизнь!". Шевченко – великий профессионал. Он работал на полную, хотя и играл немного.

Шевченко – мой герой. Я очень уважению его как игрока, и уверен что ему вполне удастся реализовать себя, как тренер. Если он использует полученные знания, то точно будет топ-тренером", – цитирует Гранта Sport Arena.

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Челси Челси Англия Авраам Грант Авраам Грант Андрей Шевченко Андрей Шевченко Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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