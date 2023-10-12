"Заря перед началом сезона потеряла ведущих исполнителей. Если смотреть на послужной список Лалатовича, то он достаточно часто менял место работы. Он – очень импульсивный человек. Надо было понимать, что ты приходишь в команду, которой нужно стартовать в еврокубках.

Лидер Зари разнес Лалатовича за развал луганской команды: "Сидел и не понимал, во что команда играет"

Зачем ты тогда соглашался на предложение, если тебя все не устраивает? Летняя подготовка была провалена. Он отмечал, что в его распоряжении были только 13-14 футболистов. Не исключено, что была недооценка уровня чемпионата, а здесь не все так просто.

Замена Лалатовича на Кривенцова была своевременной? Мне кажется, что Заря хотела Кривенцова раньше, но была сделана ставка на иностранца. Сейчас Заря стала совсем другой командой. Они прибавили физически и тактически. То, что они сейчас внизу таблицы это временное явление. Они оттуда вылезут. В Заре очень хороший подбор исполнителей. Хорошо себя показали на фоне чемпиона Исландии", – поделился Гура в интервью Украинскому футболу.

Напомним, серб возглавил Зарю в июле этого года, а уже в августе подал в отставку. Лалатовича на посту заменил Валерий Кривенцов.

Без Динамо – не те кіно: Геллер прорахувався, хоча причин падіння Зорі значно більше