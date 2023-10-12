"Зоря перед початком сезону втратила провідних виконавців. Якщо дивитися на послужний список Лалатовіча, то він досить часто змінював місце роботи. Він – дуже імпульсивна людина. Треба було розуміти, що ти приходиш в команду, якій потрібно стартувати в єврокубках.

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Навіщо ти тоді погоджувався на пропозицію, якщо тебе все не влаштовує? Літня підготовка була провалена. Він наголошував на тому, що в його розпорядженні були лише 13-14 футболістів. Не виключено, що була недооцінка рівня чемпіонату, а тут не все так просто.

Заміна Лалатовіча на Кривенцова була своєчасною? Мені здається, що Зоря хотіла Кривенцова раніше, але була зроблена ставка на іноземця. Зараз Зоря стала зовсім іншою командою. Вони додали фізично і тактично. Те, що вони зараз внизу таблиці це тимчасове явище. Вони звідти вилізуть. В Зорі дуже хороший підбір виконавців. Добре себе показали на фоні чемпіона Ісландії", – поділився Гура в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, серб очолив Зорю в липні цього року, а вже у серпні подав у відставку. Лалатовіча на посаді замінив Валерій Кривенцов.

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