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Экс-тренер академии Динамо стал ассистентом Реброва в Ференцвароше

13:52 115 Читати українською
Экс-тренер академии Динамо стал ассистентом Реброва в Ференцвароше
Альберто Босх / фото из соцсетей

Стал известен ассистент Сергея Реброва в тренерском штабе Ференцвароша. Им стал Альберто Босх – бывший руководитель академии Динамо.

Бывший глава академии Динамо Альберто Босх вошел в тренерский штаб Сергея Реброва в Ференцвароше, информирует официальный сайт венгерского клуба.

Ребров официально возглавил Ференцварош

Испанец работал в Динамо с 2014 по 2017 год. Летом прошлого года Босх стал ассистентом Олега Кононова в Ахмате, а сейчас покинет Россию и присоединится к Реброву в Ференцвароше.

Напомним, ранее сообщалось, что ассистентами Реброва в венгерском клубе станут Эду и Хесус Пинедо.

К слову, после 5 туров Ференцварош лидирует в чемпионате Венгрии, набрав 13 очков.

Теги
Главное Трансферы Мир Ференцварош Ференцварош Ахмат Ахмат Сергей Ребров Сергей Ребров Альберто Босх Альберто Босх
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