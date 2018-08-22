Екс-тренер академії Динамо став асистентом Реброва у Ференцвароші

Іспанія — 13:42 884
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Зінченко майже втратив шанс перейти в Бетіс – Рафінья зачинив перед українцем двері
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УЄФА може ввести відеоповтори з 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19Ліга чемпіонів — 12:37 155
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Наінгголан вляпався у черговий скандал – найвідоміші інциденти за участю новачка ІнтераІталія — 12:16 1186
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"У грі з Карабахом Маркевич звинуватив мене у поразці". Сергій Кравченко – про Динамо, Шахтар, інтерес Наполі і політикуІнтерв’ю — 12:00 3499
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Ребров офіційно очолив ФеренцварошСвіт — 11:08 3852
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