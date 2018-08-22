Екс-тренер академії Динамо став асистентом Реброва у Ференцвароші

Став відомий асистент Сергія Реброва в тренерському штабі Ференцвароша. Ним став Альберто Босх – колишній керівник академії Динамо.

Колишній очільник академії Динамо Альберто Босх увійшов у тренерський штаб Сергія Реброва у Ференцвароші, інформує офіційний сайт угорського клубу.

Ребров офіційно очолив Ференцварош

Іспанець працював у Динамо з 2014 по 2017 рік. Влітку минулого року Босх став асистентом Олега Кононова у Ахматі, а зараз покине Росію та приєднається до Реброва у Ференцвароші.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що асистентами Реброва в угорському клубі стануть Еду та Хесус Пінедо.

До слова, після 5 турів Ференцварош лідирує в чемпіонаті Угорщини, набравши 13 очок.