Ребров официально возглавил Ференцварош

Сергей Ребров представлен в качестве главного тренера Ференцвароша.

Ференцварош на специальной пресс-конференции официально представил Сергея Реброва в качестве нового тренера команды, информирует официальный сайт венгерского клуба.

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Срок контракта украинского специалиста пока не разглашается, однако Ребров уже поблагодарил руководство клуба за доверие и предоставленную возможность. Напомним, вчера сообщалось, что Ребров станет наставником Ференцвароша, а СМИ уже обнародовали ассистентов экс-тренера Динамо в новом клубе.

Украинец отметил работу своего предшественника Томаса Долля, который покинул клуб накануне и рассказал, что согласился возглавить Ференцварош после разговора с президентом клуба.

К слову, за Ференцварош выступает украинец Иван Петряк, который в 5 матчах за клуб из Будапешта забил 3 гола.