Старт встречи шокировал болельщиков Барселоны. Гранада вышла вперед уже на 17-й секунде – Гюндоган потерял мяч в центре, Бойе выполнил проникающий пас в штрафную, а Сарагоса мощным ударом с правого края попал в дальний угол. 1:0!

"Блаугранас" пропустили самый быстрый гол в Ла Лиге в XXI веке. Сарагоса побил рекорд Бензема, которому удалось отличиться на 21-й секунде. Карим держал пальму первенства 12 лет. Известный блогер MisterChip, который специализируется на исторической статистике, идет дальше – по его подсчетам, Барса пропустила самый быстрый гол в матче, который доступен на видео.

Подопечные Хави проснулись только на 20-х минутах, организовав несколько опасных моментов. Забивать могли Фелиш и Гави – первый стрелял с 13-ти метров и из-за пределов штрафной, а второй нанес выстрел метров с 25-ти. Голкипер "насридов" выполнил два эффектных сейва, а еще одной попытке от Жоау немножечко не хватило точности.

Наказание за расточительность прилетело на 29-й минуте, когда Гранада забила во второй раз. "Карателем" стал все тот же Сарагоса – Брайан получил передачу на ход по левому флангу, дважды качнул Кунде в штрафной (а вместе с ним и тер Штегена), после чего по-издевательски пробил в ближнюю девятку. 2:0!

Брайан стал только 14-м футболистом в истории, которому удалось забить два гола Барселоне до 30-й минуты.

На этом беды каталонцев не закончились. На 39-й минуте Узуни вошел в штрафную и пробил. Гави накрыл удар, но нога Мирто по инерции сбила вундеркинда Барсы – а тот при падении влетел корпусом под колено Кунде.

Жюля вывели на поле, затем француз вернулся, но на 44-й минуте его таки пришлось заменить. Участие центрбека в Эль-Класико и в матче с Шахтером теперь под вопросом. Между тем, в лазарете уже находятся Левандовски, Рафинья, Де Йонг и Педри (плюс, у Гави дисквалификация на игру с "горняками").

Тем не менее, в компенсированное к первому тайму время "блаугранас" отыгрались. Бальде дал проникающий пас на Гави, тот сбросил мяч Фелишу, а Жоау протаранил оборону – португалец закрутился вокруг оси и слабо пробил низом. Получилась идеальная передача мимо всех на Ямала.

Ламин вколотил мяч в пустые ворота. 2:1 Таким образом, Ямал в возрасте 16 лет и 87 дней стал самым молодым автором гола за всю историю Ла Лиги. Интересно, что последний шанс оформить этот рекорд вингер имел именно в матче с Гранадой – предыдущий рекордсмен (Фабрис Олинга из Сельты) был всего на 11 дней старше.

Во втором тайме Барселона оказывала колоссальное давление, владея мячом 82% игрового времени, однако опасных моментов возникало мало. До 80-х минут вспоминается всего два эпизода. На 70-й минуте Фермин Лопес принял скидку и пробил метров с трех, а на 78-й Гюндоган бахнул с дистанции в левый угол – в обоих случаях спас голкипер Феррейра. После выстрела Илкая мяч подхватил Араухо, который нанес удар с линии штрафной, однако мяч прошел рядом с правой штангой.

Дожать Гранаду удалось аж на 86-й минуте. Героями стали главные любители русни в Барселоне – Бальде прострелил на линию вратарской, а свежий Серхи Роберто прошил Феррейру. 2:2! Правда, перед стартом голевой атаки Фелиш толкнул Вальехо, что можно трактовать как неспортивное поведение. Арбитры проигнорировали этот эпизод – вероятно, они решили, что он не влиял на атаку.

Всего через три минуты хозяева могли восстановить преимущество в счете усилиями фантастического Сарагосы. Андалусийцы отобрали мяч в центре и раскатали контратаку 3-в-2, в завершение которой Брайан пробил с правого края штрафной – форвард целил в ближний угол, но попал в штангу!

На 3-й компенсированной минуте Фелиш замкнул подачу с правого фланга, забив третий гол в ворота Гранады. К счастью для хозяев, VAR увидел пассивный офсайд у Феррана Торреса, поэтому счет не изменился. В итоге, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 2:2! Барселона осталась третьей, отстав от Реала уже на три очка.