Лазарет Барселоны пополнился еще двумя игроками, которые рискуют не сыграть против Шахтера в Лиге чемпионов.

Каталонцы переживают эпидемию травм после двух месяцев соревнований. В матче против Гранады повреждения получили защитник Жуль Кунде и нападающий Ламин Ямал.

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Как сообщает AS, первые обследования француза исключили разрыв крестообразной связки, но обнаружили растяжение. Он может пропустить около трех недель. Ламин Ямал попросил замену на 75 минуте из-за боли в аддукторах. Его восстановление может занять 10 дней. Стоит заметить, что в лазарете Барселоны уже находятся: Педри, Френки де Йонг, Рафинья и Левандовски.

Барселона после международной паузы сыграет против Атлетика, а 25 октября проведет матч с Шахтером в лиге чемпионов. Встреча с Реалом запланирована на 28 октября.

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