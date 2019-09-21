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Экс-президент Реала Кальдерон сообщил, кто возглавит команду после Зидана

18:09 246 Читати українською
Экс-президент Реала Кальдерон сообщил, кто возглавит команду после Зидана
Зинедин Зидан / The Sun

Бывший президент Реала Рамон Кальдерон прокомментировал конфликт между Зинедином Зиданом и Флорентино Пересом.

"Отношения между Пересом и Зиданом очень напряженные. Президенту не понравилось отношение Зидана к Бейлу и Хамесу, которым он сразу сообщил, что они должны покинуть команду, как можно скорее. Теперь они игроки основного состава, так как в клубе нет альтернативы.

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Эта не та команда, которую хотел получить Зидан. Он злится, потому что клуб ничего не сделал, чтобы приобрести Погба. Не был подписан никто на усиление полузащиты. Ситуация очень сложная. Если в скором времени ничего не изменится, последует жесткое решение.

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Думаю, тогда Моуринью вернется в Реал. У него были предложения из Китая и Франции, однако он не принял их, так как ожидает действий со стороны Реала", – цитирует Кальдерона A Bola.

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