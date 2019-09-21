Зидан отреагировал на слухи о возвращении Моуринью в Реал

Главный тренер Реала Зинедин Зидан обеспокоен лишь матчем 5-го тура Ла Лиги против Севильи.

"Я не думаю об уходе из Реала. Я только думаю о завтрашней победе над Севильей. Трудности, о которых говорят за пределами клуба – это то, что мы не можем контролировать.

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Слухи о Моуринью меня не беспокоят. Я не должен отвечать, читаю я эти новости или нет. В Реале, когда проигрываешь один матч, ты должен изменить все", – цитирует Зидана AS.

После 4-х туров Примеры подопечные французского специалиста находятся на 4-й строчке турнирной таблицы. Поединок Севильи и Реала состоится 22 сентября, начало в 22:00.

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