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Екс-президент Реала Кальдерон повідомив, хто очолить команду після Зідана

18:09 926 Читать на русском
Екс-президент Реала Кальдерон повідомив, хто очолить команду після Зідана
Зінедін Зідан / The Sun

Колишній президент Реала Рамон Кальдерон прокоментував конфлікт між Зінедіном Зіданом і Флорентіно Пересом.

"Стосунки між Пересом і Зіданом дуже напружені. Президенту не сподобалося ставлення Зідана до Бейла і Хамеса, яким він відразу повідомив, що вони повинні покинути команду якомога швидше. Тепер вони гравці основного складу, оскільки в клубі немає альтернативи.

Реал знайшов сенсаційну заміну Зідану

Це не та команда, яку хотів отримати Зідан. Він злиться, бо клуб нічого не зробив, щоб придбати Погба. Не був підписаний ніхто на посилення півзахисту. Ситуація дуже складна.

Зідан відреагував на чутки про повернення Моурінью в Реал

Якщо незабаром нічого не зміниться, піде жорстке рішення. Думаю, тоді Моурінью повернеться в Реал. У нього були пропозиції з Китаю і Франції, проте він не прийняв їх, тому що очікує дій з боку Реала", – цитує Кальдерона A Bola.

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