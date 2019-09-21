Екс-президент Реала Кальдерон повідомив, хто очолить команду після Зідана

Колишній президент Реала Рамон Кальдерон прокоментував конфлікт між Зінедіном Зіданом і Флорентіно Пересом.

"Стосунки між Пересом і Зіданом дуже напружені. Президенту не сподобалося ставлення Зідана до Бейла і Хамеса, яким він відразу повідомив, що вони повинні покинути команду якомога швидше. Тепер вони гравці основного складу, оскільки в клубі немає альтернативи.

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Це не та команда, яку хотів отримати Зідан. Він злиться, бо клуб нічого не зробив, щоб придбати Погба. Не був підписаний ніхто на посилення півзахисту. Ситуація дуже складна.

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Якщо незабаром нічого не зміниться, піде жорстке рішення. Думаю, тоді Моурінью повернеться в Реал. У нього були пропозиції з Китаю і Франції, проте він не прийняв їх, тому що очікує дій з боку Реала", – цитує Кальдерона A Bola.