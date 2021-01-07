84-летний Блаттер был госпитализирован, однако причины этого не называются, информирует Blick.

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Отмечается, что ситуация достаточно серьезная, однако жизни экс-президента ФИФА ничто не угрожает. Дочь Блаттера Корин Анденматтен лаконично прокомментировала состояние своего отца: "Мой отец в больнице. С каждым днем ему становится лучше. Но ему нужно время и отдых".

Напомним, Йозеф Блаттер ушел с поста президента ФИФА в 2017 году после коррупционного скандала. Он получил 8-летний бан на футбольную деятельность, который позже сократили до 6 лет.

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