84-річний Блаттер був госпіталізований, проте причини цього не називаються, інформує Blick.

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Зазначається, що ситуація досить серйозна, проте життю екс-президента ФІФА ніщо не загрожує. Донька Блаттера Корін Анденматтен лаконічно прокоментувала стан свого батька: "Мій батько в лікарні. З кожним днем ​​йому стає краще. Але йому потрібен час і відпочинок".

Нагадаємо, Йозеф Блаттер пішов із посади президента ФІФА у 2017 році після корупційного скандалу. Він отримав 8-річний бан на футбольну діяльність, який пізніше скоротили до 6 років.

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