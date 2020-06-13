Прокуратура Швейцарии расследует новое дело Блаттера – еще 2 экс-чиновника ФИФА под подозрением

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер имеет новые проблемы со швейцарской прокуратурой.

Швейцарская прокуратура открыла новое расследование по делу экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера, информирует Associated Press.

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84-летнего швейцарца подозревают в преступном использовании средств в размере 1 млн долларов, взятых из футбольных фондов. Генеральная прокуратура Швейцарии уведомила Блаттера о том, что он является обвиняемым в связи с кредитом, предоставленным ФИФА в апреле 2010 года Футбольной ассоциации Трининдада и Тобаго. Платеж со счета ФИФА был беспроцентным, необеспеченным и впоследствии был списан в качестве подарка.

Также сообщается, что в числе обвиняемых находятся два бывших высокопоставленных чиновников ФИФА – генеральный секретарь Жером Вальке и финансовый директор Маркус Каттнер.

Напомним, Йозеф Блаттер ушел с поста президента ФИФА три года назад после коррупционного скандала. Он получил 8-летний бан на футбольную деятельность, который позже сократили до 6 лет.

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