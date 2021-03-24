Блаттер и Вальке дисквалифицированы на 6 лет и 8 месяцев от любой футбольной деятельности и должны заплатить штраф в размере 1 млн швейцарских франков, сообщает официальный сайт ФИФА.

Экс-чиновник ФИФА получил суровое наказание за злоупотребление служебными обязанностями

Независимый комитет по этике признал функционера виновным в многочисленных нарушениях кодекса ФИФА. Отмечается, что их наказание вступит в силу только после завершения предыдущего. Ранее, Блаттер был наказан до 8 октября 2021 года, а Вальке – до 8 октября 2025 года.

Напомним, Йозеф Блаттер ушел с поста президента ФИФА четыре года назад после коррупционного скандала. В 2016 году правоохранители обнаружили, что Блаттер вместе с Вальке и Маркусом Каттнером насчитали себе дополнительные бонусы на сумму 80 млн евро.

Битва суперників України, дебют зірок 90-х, камбек Златана і тінь рекорду Рамоса: головні фішки старту відбору ЧС-2022