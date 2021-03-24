Блаттер та Вальке дискваліфіковані на 6 років та 8 місяців від будь-якої футбольної діяльності та мають заплатити штраф у розмірі 1 млн швейцарських франків, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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Незалежний комітет з етики визнав функціонера винним в численних порушеннях кодексу ФІФА. Зазначається, що їхнє покарання вступить у силу лише після завершення попереднього. Раніше, Блаттер був покараний до 8 жовтня 2021 року, а Вальке – до 8 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, Йозеф Блаттер пішов із посади президента ФІФА чотири роки тому після корупційного скандалу. У 2016 році правоохоронці виявили, що Блаттер разом з Вальке та Маркусом Каттнером нарахували собі додаткові бонуси на суму 80 млн євро.

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