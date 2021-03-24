Екс-президент ФІФА Блаттер відсторонений від футбольної діяльності на тривалий термін
Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер та генеральний секретар організації Жером Вальке отримали суворе покарання за фінансові махінації.
Блаттер та Вальке дискваліфіковані на 6 років та 8 місяців від будь-якої футбольної діяльності та мають заплатити штраф у розмірі 1 млн швейцарських франків, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
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Незалежний комітет з етики визнав функціонера винним в численних порушеннях кодексу ФІФА. Зазначається, що їхнє покарання вступить у силу лише після завершення попереднього. Раніше, Блаттер був покараний до 8 жовтня 2021 року, а Вальке – до 8 жовтня 2025 року.
Нагадаємо, Йозеф Блаттер пішов із посади президента ФІФА чотири роки тому після корупційного скандалу. У 2016 році правоохоронці виявили, що Блаттер разом з Вальке та Маркусом Каттнером нарахували собі додаткові бонуси на суму 80 млн євро.
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