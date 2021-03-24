Протистояння конкурентів української збірної за путівки на Мундіаль, перші матчі на посадах для розсипу нових тренерів, гучне повернення до Швеції Златана Ібрагімовіча, зустріч давніх знайомих у Брюсселі та гонитва Серхіо Рамоса за безсмертям у підбірці топ-моментів 1-го туру кваліфікації до форуму в Катарі.

Фінляндія – Боснія і Герцеговина

Після проводів на пенсію Душана Баєвіча боснійська федерація вирішила запросити варяга – болгарина Івайла Петева. 45-річний фахівець двічі робив чемпіоном Лудогорець, мав досвід роботи зі збірною Болгарії, але не впорався із викликами в Динамо Загреб і посередньо попрацював на Кіпрі. Дивна історія трапилася із тренером у 2013-му. Тоді його підписав Левскі, але фанати "синіх" зірвали презентацію коуча, змусили зняти клубний светр і подати у відставку за 24 години після призначення. Неоднозначна біографія нового очільника "драконів" – перевага для України. Петев зовсім не виглядає правильним вибором для конкурентів "синьо-жовтих". Принаймні, на папері. Балканці безславно провели сезон у дивізіоні A Ліги націй, а також провалили відбір на Євро-2020.

Зате у фінів усе гаразд. Суомі зараз переживають найкращі моменти своєї історії. Під керівництвом Маркку Канерви ось уже 5 років вони постійно прогресують. У 2019-му "пугачі" оформили прем'єрний вихід на чемпіонат Європи, а торік гідно проявили себе в Лізі націй і ледь не вибороли путівку до дивізіону A. Нинішня збірна Фінляндії – це вже не просто міцний горішок, а реальний конкурент у боротьбі за вихід на Мундіаль. Переконалися у цьому навіть чемпіони планети. Торік восени збірна Франції у бойовому складі програла фінам у спарингу на рідному Стад де Франс (0:2). А в пам'яті боснійців ще свіжі спогади про двоматчеве протистояння у кваліфікації до Євро-2020, коли команди обмінялися домашніми перемогами. Зараз Суомі – фаворит дуелі в Гельсінкі.

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Тренерські дебюти

Період між фінішем групового етапу Ліги націй і стартом кваліфікації до Мундіалю відразу 13 асоціацій використали для змін на тренерському містку. Не оминула ця тенденція і групу D, де виступатиме збірна України. Казахи, наприклад, після фіаско в дивізіоні C Ліги націй зробили керманичем національної команди Талгата Байсуфінова, який вже працював зі збірною у 2016-2017 рр. Наважилися на зміни і в Кишиневі – команду Молдови очолив екс-коуч Шерифа Роберто Бордін, за плечима якого три сотні матчів у Серії А. Натомість найзірковіше призначення на пострадянському просторі трапилося у Грузії. Кавказців у бій проти суперників по групі B поведе екс-оборонець мюнхенської Баварії Віллі Саньйоль.

Чимало змін і на Балканах. Після низки невдач сербська асоціація довірила національну команду легенді збірної Югославії Драгану Стойковічу. Культова "десятка" працював тренером лише на Далекому Сході (японська Нагоя, китайський Гуанчжоу Фулі), та й то з перемінним успіхом. А на батьківщині "Піксі" посидів у президентських кріслах федерації та Црвени Звезди. Та його харизми має вистачити, аби вийти з групи A, де суперниками сербів будуть команди Португалії, Ірландії (основний конкурент), Люксембургу та Азербайджану. Ставку на зірку зробила і збірна Польщі. "Кадра" повернула до Європи 2-разового переможця Ліги чемпіонів Паулу Соузу. Колись він претендував на роботу в Ювентусі, але не вразив навіть із Фіорентиною і Бордо. Польща – останній шанс португальця не стати вічним заробітчанином у країнах третього футбольного світу.

Повернення Златана

Головна подія четверга очікується у Сульні, скромному передмісті Стокгольма. Саме тут перший матч кваліфікації проведе збірна Швеції. Подія примітна, однак, не цим. І навіть не суперником – збірною Грузії. Справа в тім, що свій перший поєдинок у складі шведської команди за майже 5 років може зіграти Златан Ібрагімовіч. Культовий форвард з енної спроби таки погодився повернутися до збірної і, вочевидь, поїде ще й на Євро-2020. У національній команді для Ібри, найімовірніше, підготували схожу до міланської роль. Златан буде саме тим крутим дядьком, який заводитиме партнерів на полі та даватиме прочухана в роздягальні. Для зірочок на кшталт Кулусевскі та Ісака гра поруч із таким видатним майстром буде лише плюсом. Для самого ж Ібрагімовіча повернення до збірної Швеції є хорошим шансом піти на мажорній ноті, а не з вильотом після групового етапу чемпіонату Європи, як у 2016-му...

Незручний Уельс

У центральному протистоянні групи E зійдуться збірні Бельгії та Уельсу. Для "червоних дияволів" валлійці – один із найнезручніших суперників. Команди вже грали між собою у кваліфікації до Євро-2016. Тоді гості з Британських островів вистояли в Брюсселі (0:0), а вдома мінімально здолали бельгійців із голом Гарета Бейла. На форум, щоправда, поїхали обидві збірні. За іронією долі, шляхи національних команд перетнулися і на чемпіонаті Європи. Бельгійці вважалися одним із фаворитів турніру, але їхній поступ Уельс ефектно зупинив у чвертьфіналі. На гол Наінгголана "дракони" тоді відповіли тричі – зусиллями Вільямса, Робсона-Кану та Воукса. Востаннє ж збірна Бельгії перемагала валлійців ще у відборі до ЧС-2014. Настав час перервати негативну серію?..

Три кроки Серхіо Рамоса

Рекордсмен Європи за кількістю матчів у футболці національної команди Серхіо Рамос іде на світовий рекорд. Наразі в активі капітана мадридського Реала 178 поєдинків у складі збірної Іспанії. Участь у трьох березневих протистояннях здатна довести особистий актив центрбека "Фурії Рохи" до 181-го. А це лишень на якихось три матчі менше за рекордсмена планети – єгиптянина Ахмеда Хассана. Екс-хавбек "фараонів" провів за збірну 184 поєдинки в 1995-2012 рр. Серхіо Рамос дебютував за Іспанію ще в березні 2005-го, а вже в червні цьогоріч неординарний оборонець може оновити, здавалося б, вічний рекорд...

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