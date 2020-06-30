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Экс-чиновник ФИФА получил суровое наказание за злоупотребление служебными обязанностями

22:44 - Читати українською
Экс-чиновник ФИФА получил суровое наказание за злоупотребление служебными обязанностями
Маркус Каттнер / Фото ФИФА

Близкое окружение бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера продолжает получать "оценку" своей деятельности в органзиации.

Бывший финансовый директор ФИФА Маркус Каттнер дисквалифицирован на 10 лет от любой футбольной деятельности, сообщает официальный сайт организации.

Блаттер, Вальке и Каттнер выписали себе бонусов на 80 миллионов долларов

Также экс-функционер обязан выплатить штраф в размере около 1 млн евро. Такое наказание Каттнер получил за финансовые махинации с бывшим главой ФИФА Йозефом Блаттером и его помощником Жеромом Вальке. В 2016 году правоохранители обнаружили, что эта "троица" насчитала себе дополнительные бонусы на сумму 80 млн евро.

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Теги
Мир Коррупционный скандал в ФИФА ФИФА Йозеф Блаттер
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