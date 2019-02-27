Экс-президент Барселоны Росель вышел на свободу после 643 дней в тюрьме – его обвиняют в "отмывании" денег

Бывший президент "сине-гранатовых" Сандро Росель получил условно-досрочное освобождение из тюрьмы.

Национальный суд Испании дал разрешение на освобождение под залог Сандро Роселя и его партнера Джоанна Бесоли после 643 дней пребывания под стражей. Эта новость уже была передана в суд адвокатам подсудимых, пишет Мarca.

По просьбе защиты оба могут завершить судебное разбирательство за пределами тюрьмы до вынесения приговора.

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Напомним, в мае 2017 года бывший президента Барселоны обвинили в причастности к отмыванию 15 млн евро через офшоры.

По подозрению правоохранительных органов, эти деньги были заработаны благодаря продаже имиджевых прав игроков сборной Бразилии и продажи прав на трансляции товарищеских матчей команды. В дальнейшем Росель выводил эти деньги через оффшоры. Представители обвинения требуют для Сандро сурового наказания: 11 лет тюремного заключения и штраф в размере 59 млн евро за "отмывание" средств.

К слову, Сандро Росель был президентом Барселоны с 2010 по 2014 год.

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