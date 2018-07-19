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Росель: Меня посадили в тюрьму, потому что я был президентом Барселоны

00:14 27 Читати українською
Росель: Меня посадили в тюрьму, потому что я был президентом Барселоны
Сандро Росель / Фото Telegraph

Бывший президент Барселоны Сандро Росель попытался объяснить причины своего заключения.

"Если бы я раньше не был президентом Барселоны, то сейчас бы не находился в тюрьме. Все это произошло из-за моей работы в каталонском клубе. Власти расследуют дела, которые состоялись еще 12 лет назад, да еще и в другой стране.

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Но я не делал ничего противозаконного, вся эта ситуация абсурдна. Я докажу свою невиновность, я буду бороться за свою честь, вернусь к своей семье и жизни в Барселоне", – цитирует Роселя издание El Mundo.

Напомним, бывшего президента Барселоны обвинили в причастности к отмыванию 15 млн евро через офшоры.

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