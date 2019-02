Реал – Барселона: анонс ответного матча полуфинала Кубка Испании

Мадридский Реал принимает Барселону на Сантьяго Бернабеу в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Испании. Анонс игры читайте на "Футбол 24".

Реал – Барселона

Среда, 27 февраля, 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Арбитр: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес

Телетрансляция на MEGOGO, текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Перед решающим Эль Классико на Сантьяго Бернабеу, которое определит первого финалиста Кубка Испании-2019, команда Солари обладает преимуществом выездного мяча. Первая встреча непримиримых соперников в столице Каталонии завершилась ничьей 1:1. Сейчас этот результат позволяет "бланкос" действовать вторым номером и искать возможности огорчить каталонцев в своей стихии – на быстрых контратаках. Зато Барселона вынуждена забивать, другого выхода, чтобы пройти дальше, у подопечных Вальверде просто нет.

Реал после хорошего футбола на Камп Ноу, когда Солари тактически переиграл Вальверде, провел несколько неоднозначных поединков. Сначала чемпионы мира довольно убедительно победили Атлетико в мадридском дерби (3:1), а затем снова продемонстрировали симптомы осенней болезни. "Бланкос" только благодаря невероятному фарту обыграли Аякс и Леванте (в обоих случаях – 2:1), а также потерпели сенсационное домашнее поражение от Жироны (1:2). Кроме этого, после выстраданной победы на Сьюдад де Валенсия королевский клуб оказался в эпицентре судейского скандала. Реал добыл три очка только благодаря странному решению арбитра, который, вдохновившись актерской игрой Каземиро, придумал сюрреалистический пенальти в ворота "лягушек". Этот эпизод несколько дней находился на устах испанских СМИ, а "бланкос" приходилось публично опровергать приверженность со стороны фемиды.

Casemiro should be given a #Oscars for this dive that won Real Madrid a penalty. pic.twitter.com/ngLWxVRs4D