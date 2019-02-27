Реал – Барселона: анонс ответного матча полуфинала Кубка Испании

Мадридский Реал принимает Барселону на Сантьяго Бернабеу в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Испании. Анонс игры читайте на "Футбол 24".

Реал – Барселона

Среда, 27 февраля, 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Арбитр: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес

Телетрансляция на MEGOGO, текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Перед решающим Эль Классико на Сантьяго Бернабеу, которое определит первого финалиста Кубка Испании-2019, команда Солари обладает преимуществом выездного мяча. Первая встреча непримиримых соперников в столице Каталонии завершилась ничьей 1:1. Сейчас этот результат позволяет "бланкос" действовать вторым номером и искать возможности огорчить каталонцев в своей стихии – на быстрых контратаках. Зато Барселона вынуждена забивать, другого выхода, чтобы пройти дальше, у подопечных Вальверде просто нет.

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Реал после хорошего футбола на Камп Ноу, когда Солари тактически переиграл Вальверде, провел несколько неоднозначных поединков. Сначала чемпионы мира довольно убедительно победили Атлетико в мадридском дерби (3:1), а затем снова продемонстрировали симптомы осенней болезни. "Бланкос" только благодаря невероятному фарту обыграли Аякс и Леванте (в обоих случаях – 2:1), а также потерпели сенсационное домашнее поражение от Жироны (1:2). Кроме этого, после выстраданной победы на Сьюдад де Валенсия королевский клуб оказался в эпицентре судейского скандала. Реал добыл три очка только благодаря странному решению арбитра, который, вдохновившись актерской игрой Каземиро, придумал сюрреалистический пенальти в ворота "лягушек". Этот эпизод несколько дней находился на устах испанских СМИ, а "бланкос" приходилось публично опровергать приверженность со стороны фемиды.

Casemiro should be given a #Oscars for this dive that won Real Madrid a penalty. pic.twitter.com/ngLWxVRs4D — Hakuna Matata (@Matoke_) 24 лютого 2019 р.

Барселона с момента последнего Классико также демонстрировала футбольные качели. Подопечные Вальверде не сумели обыграть Атлетик (1:1), взяли тяжелые три очка в матче против Вальядолида (1:0), расписали нулевую ничью с Лионом и получили драматическую гостевую победу над Севильей (4:2). Дважды уступая по ходу матча на Рамон Санчес Писхуан, "блаугранас" вышли сухими из воды только благодаря гению Лео Месси, который оформил фантастический хет-трик. Именно звездного аргентинца больше всего опасаются в Мадриде после его андалусийского перфоманса. Столичное издание Marca, в частности, сравнило Сантьяго Бернабеу с домашним садом пятикратного обладателя "Золотого мяча", который всегда играет здесь с особым вдохновением.

На поле принципиального соперника Месси наколотил 15 голов в 19-ти матчах, поэтому совсем неудивительно, что именно с аргентинцем фанаты Барселоны связывают все свои надежды перед очередным Классико. Более того, ни один другой фуболист в топ-5 лигах Европы не забивает сейчас больше, чем Лео – 33 гола во всех турнирах.

Lionel Messi no Santiago Bernabéu:



• 19 jogos

• 15 gols

• 6 assistências pic.twitter.com/fxSxRjXsIC — Mundo da Bola (@InfosFuteboI) 26 лютого 2019 р.

Кадры

Эрнесто Вальверде ожидает на возвращение Артура и Силлессена, которые около трех недель находились в лазарете и форсировали подготовку к одному из ключевых поединков сезона. Перед матчем оба тренировались в общей группе. Вряд ли попадет в стартовый состав основной центральный защитник Барсы Сэм Умтити, который сыграл на Рамон Санчес Писхуан впервые три месяца. Француз пока далек от своей оптимальной формы, поэтому "Муравей", скорее всего, сделает ставку на Клемана Лангле.

Сантьяго Солари до сих пор не может рассчитывать на центрального полузащитника Маркоса Льоренте. Аккурат перед Классико в общую группу вернулся Иско, однако испанский плеймейкер оказался вне заявки на игру.

Ориентировочные составы команд:

Реал: Кейлор, Каравахал, Варан, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Лукас, Винисиус, Бензема

Барселона: тер Штеген, Альба, Лангле, Пике, Семеду, Ракитич, Бускетс, Видаль, Дембеле, Месси, Суарес

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Барселона, которая одержала четыре победы в последних пяти матчах на поле Реала, будет играть первым номером и попытается забить быстрый гол. На руку каталонцам должна сыграть форма Лионеля Месси, который в Севилье продемонстрировал удивительную меткость. Даже пропустив от Реала, что выглядит вполне реально, учитывая неубедительную игру "блаугранас" в обороне, фактор Месси должен стать решающим.