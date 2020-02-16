toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛАЦИО - ИНТЕР

Экс-полузащитник Зари перебрался в европейский клуб

14:40 81 Читати українською
Экс-полузащитник Зари перебрался в европейский клуб
Виталий Квашук / Фото из открытых источников

Бывший игрок белорусского Немана Виталий Квашук перешел в латвийское первенство.

Украинский полузащитник Виталий Квашук стал игроком латвийской команды РФШ, сообщает официальный сайт клуба. Детали сделки не разглашаются. Известно лишь, что к прибалтийскому клубу он перешел в качестве свободного агента.

"Эти дяди не за фантики играют, а за серьезные деньги и очки", – Квашук вспомнил свой единственный матч в УПЛ

Напомним, Квашук – воспитанник киевского футбола. Первой профессиональной командой 26-летнего вингера стал в 2012 году донецкий Металлург. С 2013 по 2015 годы Виталий защищал цвета луганской Зари. В 2016 году он один сезон побегал за белорусский Торпедо-БелАЗ и вернулся в УПЛ, присоединившись к лагерю Олимпика.

С 2017 года у него начался многолетний вояж за границу: он успел поиграть за белорусские Витебск, Неман и Гомель, а также азербайджанский Сабах. Последней командой украинца был Гомель, который он покинул 14 февраля 2020 года. Transfermarkt оценивает вингера в 700 тысяч евро.

Барселона проти сенсації Іспанії, Маліновський спробує вдруге засмутити Фонсеку в битві за ЛЧ – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Аталанта – Рома: Фонсека в шаге от отставки, Гасперини не хватает кадров, а чудо-гол Пашалича не угрожает Малиновскому
04:45
589
Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Легионерский хлеб РФШ РФШ Мир Виталий Квашук Виталий Квашук
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
50
мин
Ювентус
16:00
Брешия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук