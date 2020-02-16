Экс-полузащитник Зари перебрался в европейский клуб

Бывший игрок белорусского Немана Виталий Квашук перешел в латвийское первенство.

Украинский полузащитник Виталий Квашук стал игроком латвийской команды РФШ, сообщает официальный сайт клуба. Детали сделки не разглашаются. Известно лишь, что к прибалтийскому клубу он перешел в качестве свободного агента.

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Напомним, Квашук – воспитанник киевского футбола. Первой профессиональной командой 26-летнего вингера стал в 2012 году донецкий Металлург. С 2013 по 2015 годы Виталий защищал цвета луганской Зари. В 2016 году он один сезон побегал за белорусский Торпедо-БелАЗ и вернулся в УПЛ, присоединившись к лагерю Олимпика.

С 2017 года у него начался многолетний вояж за границу: он успел поиграть за белорусские Витебск, Неман и Гомель, а также азербайджанский Сабах. Последней командой украинца был Гомель, который он покинул 14 февраля 2020 года. Transfermarkt оценивает вингера в 700 тысяч евро.

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