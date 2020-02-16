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Екс-півзахисник Зорі перебрався у європейський клуб

16 лютого 14:36 1009 Читать на русском
Екс-півзахисник Зорі перебрався у європейський клуб
Віталій Квашук / Фото з відкритих джерел

Колишній гравець білоруського Немана Віталій Квашук перейшов у латвійську першість.

Український півзахисник Віталій Квашук став гравцем латвійської команди РФШ, повідомляє офіційний сайт клубу. Деталі угоди не розголошуються. Відомо лише, що до прибалтійського клубу він перейшов як вільний агент.

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Нагадаємо, Квашук – вихованець київського футболу. Першою професіональною командою 26-річного вінгера став у 2012 році донецький Металург. З 2013 по 2015 роки Віталій захищав кольори луганської Зорі. У 2016 році він один сезон побігав за білоруський Торпедо-БелАЗ і повернувся в УПЛ, приєднавшись до табору Олімпіка.

З 2017 року у нього розпочався кількарічний вояж за кордон: він встиг пограти за білоруські Вітебськ, Неман та Гомель, а також азербайджанський Сабах. Останньою командою українця був Гомель, який він покинув 14 лютого 2020 року. Transfermarkt оцінює вінгера у 700 тисяч євро.

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Теги
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