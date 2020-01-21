"Эти дяди не за фантики играют, а за серьезные деньги и очки", – Квашук вспомнил свой единственный матч в УПЛ

Бывший игрок Гомеля Виталий Квашук вспомнил, как противостоял Евгению Коноплянке в составе донецкого Металлурга.

"У первой команды донецкого Металлурга тогда были проблемы с игроками, многие сломались, полузащитников почти не было. Коля Морозюк тогда играл справа в полузащите, и его поставили на правый фланг обороны. Все были в лазарете, я попал в заявку.

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Максимов думает кого выпускать, смотрит на скамейку, а там все защитники. Посмотрел на меня и говорит: "Ты давай". Вышел на фланг, а там Коноплянка и Стринич. Мне Морозюк говорит: "Малой, лучше вперед не ходи, а будь возле меня и помогай, а то я умираю. Ты же понимаешь, что эти дяди не за фантики играют, а за серьезные деньги и очки", – рассказал Квашук в интервью Sportarena.

Напомним, украинец недавно разорвал контракт с Гомелем и остался в статусе свободного агента. В составе белорусского клуба Квашук провел 28 матчей и отметился 15 голами и 5 ассистов, а в УПЛ игрок выступал в составе донецкого Металлурга, Олимпика и Зари.

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