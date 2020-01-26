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Экс-одноклубник Шевченко Креспо возглавил клуб на родине

12:30 73 Читати українською
Экс-одноклубник Шевченко Креспо возглавил клуб на родине
Эрнан Креспо / Фото из открытых источников

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо попытается поднять новый клуб с дна турнирной таблицы.

Известный в прошлом форвард Эрнан Креспо стал главным тренером аргентинского Дефенса и Хустисия, сообщает официальный Твиттер клуба. Подробности сделки не разглашаются.

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Напомним, Креспо начал профессиональную карьеру футболиста в далеком 1993 году в Ривер Плейте. Однако прославился в Серии А, где успел поиграть за Парму (дважды), Лацио, Интер (трижды), Милан и Дженоа. Был у Эрнана вояж и на Туманный Альбион в Челси. За время своей игровой карьеры он стал обладателем 17 трофеев, среди которых Кубок Либертадорес, Кубок УЕФА и победы в чемпионатах Англии и Италии. Провел 64 матча за сборную Аргентины.

Повесив бутсы на гвоздь аргентинец в 2014 году взялся за тренерское ремесло. Один сезон потренировав молодежный состав Пармы, он стал полноценным наставником Модены, в которой, правда также надолго не задержался. В декабре 2018-го возглавил аргентинский Банфилд.

Новая команда 44-летнего специалиста в местной Суперлиге занимает 16 место среди 24 команд.

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