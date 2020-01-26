Саутгейт может сменить Сульшера на посту главного тренера Манчестер Юнайтед

После окончания Евро-2020 на тренерском мостике "красных дьяволов" возможны революционные изменения.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер продолжает распылять выданный ему кредит доверия. Руководство манкунианцев, которое продолжает верить в талант норвежца, планирует уволить 46-летнего специалиста, если ему не удастся улучшить результаты команды в текущем сезоне, сообщает Daily Mail.

Саутгейт надеется возглавить английский клуб

Боссы "красных" уже определились с основным претендентом на пост главного тренера: в случае отставки Сульшера команду возглавит наставник сборной Англии Гарет Саутгейт. Однако, назначение коуча "трех львов" может произойти только после окончания чемпионата Европы 2020 года.

Напомним, Манчестер Юнайтед никак не может нащупать свою игру: команда после 24-х туров занимает в турнирной таблице АПЛ пятое место, набрав 34 очка – в последних четырех матчах команда потерпела три поражения и одержала лишь одну победу.

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