Екс-одноклубник Шевченка Креспо очолив клуб на батьківщині

Колишній нападник збірної Аргентини Ернан Креспо спробує підняти новий клуб з підвалин турнірної таблиці.

Відомий в минулому форвард Ернан Креспо став головним тренером аргентинського Дефенса і Хустісія, повідомляє офіційний Твіттер клубу. Подробиці угоди не розголошуються.

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Нагадаємо, Креспо розпочав професіональну кар’єру футболісту у далекому 1993 році у Рівер Плейті. Однак славу здобув у Серії А, де встиг пограти за Парму (двічі), Лаціо, Інтер (тричі), Мілан та Дженоа. Був у Ернана вояж і на Туманний Альбіон у Челсі. За час своєї ігрової кар’єри він став володарем 17 трофеїв, серед яких Кубок Лібертадорес, Кубок УЄФА та перемоги у чемпіонатах Англії та Італії. Провів 64 матчі за збірну Аргентини.

Повісивши бутси на цвях аргентинець у 2014 році взявся за тренерське ремесло. Один сезон потренувавши молодіжний склад Парми, він став повноцінним наставником Модени, в якій, щоправда також надовго не затримався. У грудні 2018 року очолив аргентинський Банфілд.

Нова команда 44-річного фахівця у місцевій Суперлізі посідає 16 сходинку серед 24 команд.

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