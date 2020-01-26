Особенный. 25 трофеев Жозе Моуринью

"Футбол 24" – о невероятной коллекции титулов португальского тренера, которая лучше всего иллюстрирует его величие. Сегодня легендарный специалист празднует свое 57-летие.

1. Чемпион Португалии-2003

Сольную тренерскую карьеру Жозе Моуринью начал в Бенфике, но продержался там чуть больше трех месяцев, не найдя общего языка с руководством "орлов". Молодой тренер возглавил Лейрию, с которой занял высокое 5-е место в чемпионате Португалии. Приглашение в Порту не замедлило – Жозе отблагодарил "драконов" вагоном трофеев. в 2003-м команда Жозе оформила требл. в чемпионате Моур расправился со своими обидчиками, оторвавшись от Бенфики в турнирной таблице аж на 11 очков.

2. Кубок Португалии-2003

В финальном матче Порту обыграл предыдущую команду Моуринью – Лейрию – со скромным счетом 1:0.

3. Кубок УЕФА-2003

Еврокубковый дебют Моуринью пришелся на матчи с варшавской Полонией – 6:0, 0:2. Далее была битой Аустрия, которая в предыдущем раунде поиздевалась с Шахтера. Прагматизм Жозе проявился уже тогда – неплохую атаку австрийцев было нивелировано "всухую" – 1:0, 2:0. В 1/16 финала "драконы" расправились с Лансом – 3:0, 0:1, впоследствии одолели Денизлиспор – 6:1, 2:2, Панатинаикос – 0:1, 2:0 и Лацио – 4:1, 0:0. Финал против Селтика вошел в топ-10 самых крутых финалов Кубка УЕФА/Лиги Европы. Основное время – 2:2, а в овертайме Дерлей таки принес сеу Жозе первый еврокубковый трофей в карьере.

4. Суперкубок Португалии-2003

Какое совпадение! Порту снова обыграл Лейрию, как финалиста национального Кубка, со счетом 1:0.

5. Чемпион Португалии-2004

В следующем сезоне Порту защитил чемпионский титул. Отрыв от Бенфики оказался несколько скромнее – "всего" 8 очков вместо 11-ти. Но здесь нужно учитывать, что "драконы" вели серьезную борьбу на двух фронтах и сделали практически невозможное – привезли в Португалию Кубок чемпионов.

6. Лига чемпионов-2004

Порту занял второе место в квартете, уступив Реалу, но уверенно опередив Марсель и Партизан. В 1/8 финала Жозе впервые заявил о себе на весь мир, выбив из турнира Манчестер Юнайтед – 2:1, 1:1. Вы же не забыли знаменитый забег Моуринью вдоль поля "Олд Траффорд"? Затем был эффектный размен ударами с Лионом – 2:0, 2:2, прагматика с Депортиво – 0:0, 1:0 и спокойный финал с Монако – 3:0. В той команде играли такие исполнители как Витор Байя, Деку, Бенни Маккарти, Рикарду Карвалью, Паулу Феррейра. Итог работы сеу Жозе в Порту – 6 трофеев. Пора на повышение.

7. Кубок английской Лиги-2005

Первый трофей на островах португалец получил 27 февраля 2005 года. В эпичном финале Челси обыграл Ливерпуль – 3:2. Победный гол в овертайме забил серб Матея Кежман.

8. Чемпион Англии-2005

В дебютном сезоне Моуринью полностью оправдал ставку Романа Абрамовича, вернув чемпионский титул на "Стэмфорд Бридж" впервые за 50 лет. "Аристократы" набрали рекордное количество очков (95), опередив Арсенал на 12 пунктов, а МЮ – аж на 18.

9. Суперкубок Англии-2005

Дубль Дидье Дрогба в ворота Арсенала позволил Челси успешно начать новый сезон – 2:1.

10. Чемпион Англии-2006

Челси снова уверенно контролировал ход чемпионской гонки. На этот раз Арсенал отстал от пелетона, зато к МЮ добавился Ливерпуль. Но "синие" так и не позволили конкурентам серьезно приблизиться к себе. Манкунианцев опередили на 8 очков, мерсисайдцев – на 9.

11. Кубок английской Лиги-2007

Волевая победа над Арсеналом в присутствии 70 тысяч зрителей на арене "Миллениум" в Кардиффе. Счет открыл Тео Уолкотт, но впоследствии Дидье Дрогба очередным роскошным дублем принес "аристократам" третий по значимости английский трофей.

12. Кубок Англии-2007

90 тысяч на "Уэмбли" стали свидетелями драматического противостояния Челси – МЮ, в котором судьбу трофея решил гол Дрогба на 116-й минуте. Это был небольшой реванш Моуринью, ведь в Премьер-лиге 2006/07 его команда проиграла чемпионство именно "красным дьяволам". В сентябре 2007 года Жозе упаковал чемоданы – споры с Абрамовичем достигли своего пика. Пора на выход.

13. Суперкубок Италии-2008

Творческий отпуск Особенного длился более полугода. Летом 2008-го он взялся за новый проект – миланский Интер – и сразу выиграл Суперкубок, одолев в феерическом бою Рому (2:2, по пенальти 6:5).

14. Чемпион Италии-2009

Положительная традиция португальского тренера продолжилась и в третьей стране. Он с первой попытки завоевал чемпионский титул. Интер в отличном стиле обогнал Ювентус и Милан на 10 очков. В том сезоне в составе "нерадзурри" феерил Златан Ибрагимович, который с 25 мячами взял титул лучшего снайпера кальчо.

15. Кубок Италии-2010

В финале победный гол в ворота Ромы забил Диего Милито (1:0), которого Моуринью перед стартом сезона пригласил из Дженоа.

16. Чемпион Италии-2010

"Особенный" Интер, как в свое время Порту и Челси, сумел защитить чемпионский титул. Правда, на этот раз Рома не отпускала "сине-черных" до последних туров, отстав всего на 2 очка. Лучшим снайпером команды стал все тот же Милито, "настрелявший" 22 гола.

17. Лига чемпионов-2010

Второй требл в карьере Моуринью. Интер трудно продирался сквозь сито группового этапа. В группе Барселоны, Рубина и киевского Динамо занял второе место. В 1/8 финала миланцы прошли Челси (2:1, 1:0), затем выбили ЦСКА (1:0, 1:0) и Барселону (3:1, 0:1). В финальном матче большинство ставило на Баварию, однако дубль божественного Диего Альберто Милито принес Интеру Кубок чемпионов – 2:0. Это была лебединая песня Жозе – он со слезами на глазах попрощался с командой и еще раз пошел на повышение.

18. Кубок Испании-2011

В Реале Моуринью впервые изменил своей традиции и не взял чемпионский титул с первого раза. В сезоне 2010/11 мадридцы забили 102 гола, но все равно проиграли забег Барселоне. В Лиге чемпионов каталонцы также перешли дорогу команде сеу Жозе. В полуфинале сильнее оказалась Барса – 0:2, 1:1. Поэтому единственный турнир, где торжествовали "сливочные" – это Кубок Испании. В финале благодаря голу Криштиану Роналду удалось обыграть... Барселону.

19. Чемпион Испании-2012

Реваш оказался красивым. В этом уникальном сезоне Реал забил 121 гол (Барса несущественно отстала – 114 голов) и набрал ровно 100 баллов. Но вот в Лиге чемпионов – опять неудача. Королевский клуб остановился в полуфинале, проиграв Баварии в серии пенальти.

20. Суперкубок Испании-2012

В эпичной двухматчевой дуэли с Барселоной Мадрид оказался сильнее благодаря правилу выездного гола. Моуринью проиграл на "Камп Ноу" 2:3, но дома сыграл с нужным результатом – 2:1. Оказалось, что это последний трофей португальца на "Бернабеу". Сезон 2012/13 он провалил по всем фронтам, что воплотилось в отставку.

21. Кубок английской Лиги-2015

Первым из двух трофеев Моуринью после возвращения в Челси стал Кубок Лиги. В финале против Тоттенхэма гол Терри и автогол Уокера принес победу "аристократам" – 2:0.

22. Чемпион Англии-2015

Кубок Лиги стал приятным аперитивом для "аристократов". Ведь команда оформила чемпионский титул, уверенно придя к финишу АПЛ и опередив Ман Сити на 8 очков. При этом Челси Моуринью проиграл лишь 3 матча из 38, тогда как новый чемпион имени Антонио Конте уступил 5 раз.

23. Суперкубок Англии-2016

Прощание с Челси оказалось некрасивым. Команда аномально провалила старт сезона 2015/16. Зато в первом же официальном матче Моуринью во главе МЮ он получил очередной трофей. На "Уэмбли" обыгран чемпион – Лестер (2:1).

24. Кубок английской Лиги-2017

МЮ продрался к финалу, обыграв Нортхэмптон, Ман Сити, Вест Хэм и Халл Сити. В финале же одолен Саутгемптон (3:2) благодаря голу Лингарда и дублю Ибрагимовича.

25. Лига Европы-2017

Чемпионат начинался для МЮ как второстепенный турнир, ведь ставка делалась на получение чемпионского титула в АПЛ. Однако довольно быстро выяснилось, что "красным дьяволам" не выдержать конкуренции с Челси и Тоттенхэмом, которые уверенно пошли в отрыв. Соответственно, начиная с раунда плей-офф Моуринью сосредоточился на Лиге Европы. Команда португальца уверенно прошла Сент-Этьен, со скрипом продралась через Ростов, Андерлехт и Сельту. В финале обыгран Аякс – 2:0. Следовательно, Моуринью спас свой первый сезон в большом клубе – 3 трофея + путевка в Лигу чемпионов.

Список титулов Особенного будет расширяться. Главная интрига в том, какого они будут веса.

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"Когда я хочу услышать умного человека, я начинаю говорить". Правила жизни Жозе Моуринью