"Я не имею права их осуждать. Мы понимаем, что очень сложная ситуация в нашей стране. Каждый день ведутся обстрелы наших городов, и поэтому мы можем понять иностранных футболистов, переживающих за свои семьи, свои жизни.

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Они пользуются этим правилом, которое, по моему мнению, не справедливо для клубов, но для безопасности футболисты имели это право и они им воспользовались. Поэтому мы не имеем права их осуждать", – сказал Степаненко в эфире YouTube-канала Megogo.

К слову, с начала полномасштабного вторжения оккупационных войск на территорию Украины в Шахтере остался только один легионер – Лассина Траоре. Накануне появилась информация, что он тоже может уйти. В то же время к "горнякам" присоединился хорват Невен Джурасек.

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