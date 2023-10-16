В понедельник, 16 октября, состоялись матчи 8-го тура квалификации на чемпионат Европы-2024 в группе J. Результат и обзор поединков Босния и Герцеговина – Португалия, Люксембург – Словакия и Исландия – Лихтенштейн читайте на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация

8-й тур, группа J

Босния и Герцеговина – Португалия – 0:5

Голы: Роналду, 5 (пен), 20, Фернандеш, 25, Канселу, 32, Фелиш, 41

Люксембург – Словакия – 0:1

Гол: Дюриш, 77

Исландия – Лихтенштейн – 4:0

Голы: Сигурдссон, 22 (пен), 49, Финнбогасон, 44, Гаральдссон, 63

Нереализованный пенальти : Визер, 45+3.

Сборная Португалии уже гарантировала себе путевку на Евро-2024 по итогам прошедшего тура, поэтому турнирного значения выездной матч против Боснии и Герцеговины для Роналду и Ко уже не имел. Разве был шанс досрочно обеспечить первое место группы J – для этого хватало и ничьей. А вот боснийцы еще сохраняли шансы на вторую позицию, но балканцам нужно было только выигрывать.

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Борьбы не вышло. Еще в первом тайме португальцы отгрузили в ворота Боснии 5 голов. Дубль оформил Роналду, обновивший мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную. У Криштиану их теперь 127. Также в активе Роналду 40 голов в 2023 году – это тоже лучший показатель. Звездный португалец еще и чуть не пострадал от выбежавшего на поле фаната.

An average Messi fan who couldn't debate on Twitter anymore disguised himself as a Portugal fan, infiltrated his way into the pitch and started punching Ronaldo because he's better than Messi. You can't make this shit up. pic.twitter.com/gDl7tiOL4M — ???? ​​​ (@RmaDonyfc) October 16, 2023

Также забивали Бруну Фернандеш, Канселу (классный удар с ходу в девятку) и Фелиш. Счет 0:5 стал окончательным – после перерыва команды не забивали. Босния и Герцеговина потеряла шансы выйти на Евро-2024, Португалия финиширует первой в группе.

Поединок Люксембург – Словакия был настоящим зарубом за второе место. Словаки опережали команду Жерсона Родригеса на 2 пункта. Скандальный динамовец, в прошлом туре забивший Исландии, сегодня вышел в старте. Но помочь не сумел – в конце игры словаки забили единственный гол, ставший победным. За 2 тура до финиша Словакия опережает Люксембург на 5 очков – путевка на Евро почти в кармане.

На этом фоне матч Исландия – Лихтенштейн серьезного турнирного значения не имел. Хозяева одержали разгромную победу, но отстают от второго места на 6 очков за 2 тура до финиша. Лихтенштейн, не сумевший забить пенальти, проиграл все матчи и находится на последней позиции.