"Когда я прибыл в Брешию, никто не говорил по-английски. Но позже у меня появился Марио Балотелли в роли переводчика. Помню, что сначала все было невероятно. Прекрасная зима, я дебютировал против Милана, мы с Финляндией прошли на Евро.

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Балотелли был хорошим парнем, даже сначала был своеобразным капитаном команды. Потом был коронавирус, изоляция, все изменилось. Он был странным, мы никогда не знали, что он может придумать. Как-то Марио преследовал нас с зажигалками и лаком, чтобы поджечь наши волосы", – сказал Скрабба Marca .

К слову, Марио и Симон провели в Бреши всего полгода (с января по июль 2020-го). Сейчас Балотелли выступает за турецкий Адана Демирспор, а Скрабб находится без клуба.

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