"Коли я прибув у Брешію, ніхто не говорив англійською. Та пізніше у мене з'явився Маріо Балотеллі у ролі перекладача. Пам'ятаю, що спершу все було неймовірно. Чудова зима, я дебютував проти Мілана, ми з Фінляндією пройшли на Євро.

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Балотеллі ж був хорошим хлопцем, навіть спершу був своєрідним капітаном команди. Опісля настав коронавірус, ізоляція, все змінилось. Він був дивним, ми ніколи не знали, що він може придумати. Якось Маріо переслідував нас із запальничками та лаком, щоб підпалити наше волосся", – цитує Скрабба Marca.

До слова, Маріо і Сімон провели у Брешії разом півроку (з січня по липень 2020-го). Зараз Балотеллі виступає за турецький Адана Демірспор, а Скрабб перебуває без клубу.

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