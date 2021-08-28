Форвард турецкого Адана Демирспора Марио Балотелли снова продемонстрировал свою незрелость и попал в очередной скандал.

Итальянский нападающий пришел в бешенство, когда его заменили на 57-й минуте матча против Коньяспора.

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В объективы телекамер попали кадры, как Балотелли громко выражает недовольство, экспрессивно машет руками, ударил стенку скамейки запасных и едва не атаковал партнера по команде. Подобные "детские" реакции для экс-форварда сборной Италии стали традиционными. Ранее он конфликтовал с тренерами, одноклубниками и фанатами едва ли не в каждой своей команде.

К слову, Адана Демирспор свел вничью домашний поединок с Коньяспором (1:1). На гол Ассамболонга гости ответили мячом Бардакчи.

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