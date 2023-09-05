Олимпиакос в своих соцсетях подтвердил переход двух игроков атаки. Стеван Йоветич и Даниэль Поденсе будут выступать за греческий клуб до 30 июня 2024 года.

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Пресс-служба Олимпиакоса не разгласила условий контракта, но Фабрицио Романо сообщил, что Вулверхэмптон отправил Даниэля Поденсе в годичную аренду. Что касается Стевана Йоветича, то он присоединился к грекам в статусе свободного агента.

Напомним, что черногорский нападающий выступал за Манчестер Сити, Интер, Фиорентину, Монако, Севилью. Прошлый сезон Йоветич провел в составе Герты, за которую сыграл в 18 матчах, забив четыре гола и отдав три ассиста.