Олімпіакос у своїх соцмережах підтвердив про перехід двох гравців атаки. Стеван Йоветіч та Даніель Поденсе будуть виступати за грецький клуб до 30 червня 2024-го.

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"Вовки" повідомили, що Поденсе підписав угоду з клубом до 2025 року з можливістю продовжити ще на 12 місяців перед тим, як вирушити у річну оренду в Олімпіакос. Що стосується Стевана Йоветіча, то він приєднався до греків у статусі вільного агента.

Нагадаємо, що чорногорський нападник виступав за Манчестер Сіті, Інтер, Фіорентину, Монако, Севілью. Минулий сезон Йоветіч провів у складі Герти, за яку зіграв у 18 матчах, забивши чотири голи та віддавши три асисти.