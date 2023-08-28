АЕК Ларнака в сногсшибательном поединке чемпионата Кипра разошелся миром с Ахнасом, а Фран Соль стал одной из главных звезд.

АЕК Ларнака и Ахнас устроили сумасшедшую перестрелку, которая завершилась со счетом 5:5. В составе АЕКа свои бомбардирские качества продемонстрировал уже экс-нападающий Динамо Фран Соль.

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Еще до перерыва испанец оформил хет-трик. Один из голов Соль провел с пенальти, а перед перерывом головой замкнул точный навес с фланга. Покер Фран провел в эффектном стиле: его партнер головой вернул мяч в штрафную, а Соль с разворота классно поймал мяч с лету.

Интересно, что экс-нападающий Динамо за эту игру в целом забил 4 мяча – столько же он забил в составе Малаги за весь прошлый сезон (34 поединка).

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