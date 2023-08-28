АЕК Ларнака у карколомному поєдинку чемпіонату Кіпру розійшовся миром з Етнікосом, а Фран Соль став однією з головних зірок.

АЕК Ларнака та Етнікос влаштували божевільну перестрілку, яка завершилась з рахунком 5:5. У складі АЕКа свої бомбардирські якості продемонстрував вже екс-нападник Динамо Фран Соль.

Екс-зірка Динамо красивим голом врятував команду від поразки – відео

Ще до перерви іспанець оформив хет-трик. Один з голів Соль провів з пенальті, а перед перервою головою замкнув точний навіс із флангу. Покер Фран провів у ефектному стилі: його партнер головою повернув м'яч до штрафного, а Соль з розвороту класно зловив м'яч з лету.

Цікаво, що екс-нападник Динамо за цю гру загалом забив 4 м'ячі – стільки ж він забив у складі Малаги за весь минулий сезон (34 поєдинки).

Маліновський дебютував за Дженоа перемогою над віцечемпіоном Італії, але отримав найнижчі оцінки