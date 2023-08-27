Экс-звезда Динамо красивым голом спас команду от поражения – видео
Вингер Сивасспора Жерсон Родригес продолжил свою результативную серию в турецкой Суперлиге.
Чемпионат Турции 2023/24, 3-й тур
Сивасспор – Антальяспор – 1:1
Голы: Жерсон Родригес, 36 – Ларссон, 10
Антальяспор и Сивасспор разошлись миром в поединке 3-го тура чемпионата Турции. Счет в игре открыл Сэм Ларссон на 10 минуте, но еще до перерыва Жерсон сравнял счет.
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Легионер Динамо, которому до сих пор принадлежат права на вингера, получил заброс от Аппиндангойе и в прыжке перебросил вратаря.
Таким образом, Сивасспор набрал 5 очков и приблизился к первому Фенербахче. Антальяспор с 2 пунктами остался пятнадцатым. Для Жерсона это был уже 2 гол в новом сезоне.
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