Чемпионат Турции 2023/24, 3-й тур

Сивасспор – Антальяспор – 1:1

Голы: Жерсон Родригес, 36 – Ларссон, 10

Антальяспор и Сивасспор разошлись миром в поединке 3-го тура чемпионата Турции. Счет в игре открыл Сэм Ларссон на 10 минуте, но еще до перерыва Жерсон сравнял счет.

Экс-динамовец эффектным голом принес победу, поспособствовав идеальным показателям в чемпионате

Легионер Динамо, которому до сих пор принадлежат права на вингера, получил заброс от Аппиндангойе и в прыжке перебросил вратаря.

Таким образом, Сивасспор набрал 5 очков и приблизился к первому Фенербахче. Антальяспор с 2 пунктами остался пятнадцатым. Для Жерсона это был уже 2 гол в новом сезоне.

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