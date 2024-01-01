Украинский нападающий Алексей Щебетун продолжит карьеру в чемпионате Казахстана. О контракте с 26-летним форвардом объявила пресс-служба Кызыл-Жар СК.

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Наш земляк присоединился к новому клубу в статусе свободного агента, подписав соглашение до 31 декабря 2024 года.

Напомним, Щебетун – воспитанник Динамо. Успел поиграть также за каменскую Сталь, запорожский Металлург, краматорский Авангард, Оболонь и белорусский Луч. Последним его клуб был литовский Шауляй, за который он выступал с июля 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро. К слову, агентом Щебетуна является Александр Панков.

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