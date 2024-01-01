Український нападник Олексій Щебетун продовжить кар'єру в чемпіонаті Казахстану. Про контракт з 26-річним форвардом оголосила прес-служба Кизил-Жар СК.

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Наш земляк приєднався до нової команди у статусі вільного агента, підписавши угоду до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, Щебетун – вихованець Динамо. Встиг пограти також за кам'янську Сталь, запорізький Металург, краматорський Авангард, київську Оболонь та білоруський Луч. Останнім його клуб був литовський Шауляй, за який він виступав з липня 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро. До слова, агентом Щебетуна є Олександр Панков.

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