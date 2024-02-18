Днепр Могилев на официальном сайте сообщил о подписании Ибрагима Каргбо.

Экс-форвард Динамо присоединился к российскому клубу – одна проблема на пути к переходу

Контракт с экс-форвардом Динамо рассчитан до конца 2024 года. Последним клубом Каргбо был хорватский Солин, а перебрался он в Беларусь на правах свободного агента.

Добавим, что Каргбо в чемпионате Хорватии в составе Солины провел 7 матчей и забил 2 гола. В составе Динамо Ибрагим сыграл лишь в 3 матчах, не отметившись результативными действиями с января 2020-го по январь 2023-го. Нападающий неоднократно отправлялся в аренду из киевского клуба: донецкий Олимпик, словенский Целе, кипрскую Доксу.

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