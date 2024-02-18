Дніпро Могильов на офіційному сайті повідомив про підписання Ібрагіма Каргбо.

Екс-форвард Динамо приєднався до російського клубу – одна проблема на заваді для переходу

Контракт із екс-форвардом Динамо розрахований до кінця 2024 року. Останнім клубом Каргбо був хорватський Солін, а перебрався він до Білорусі на правах вільного агента.

Додамо, що Каргбо у чемпіонаті Хорватії у складі Соліни провів 7 матчів та забив 2 голи. У складі Динамо Ібрагім зіграв лише у 3 матчах, не відзначавшись результативними діями з січня 2020-го по січень 2023-го. Нападник неодноразово вирушав до оренд з київського клубу: донецький Олімпік, словенський Целє, кіпрську Доксу.

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