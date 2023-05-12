Легия на своем сайте объявила о подписании нападающего СК Днепр-1 Марка Гуаля.

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27-летний форвард подписал с варшавским клубом соглашение сроком на три года, которое вступит в действие 1 июля. По информации Transfermarkt, Марк перешел в стан "армейцев" в статусе свободного агента.

Напомним, Гуаль присоединился к СК Днепр-1 в январе 2022 года, но из-за войны так и не сыграл за украинскую команду ни одного матча. В марте на правах аренды он перешел в Ягеллонию, за которую будет выступать до 30 июня 2023 года.

К слову, в текущем сезоне он провел за польский клуб 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 7 ассистов. Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро.

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