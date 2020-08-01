Экс-лидер Зари может стать игроком Аталанты – повторение пути Малиновского

Бергамаски заинтересовались форвардом Деннисом Бонавентуре из Брюгге, информирует сайт Джанлуки ди Марцио.

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Аталанта ищет универсального игрока в атаку, и нигериец соответствует этим критериям. Деннис в прошлом сезоне успел поиграть в центре и на обоих флангах нападения, забив 9 мячей в 33 трех поединках. Брюгге просит за свою звезду немалые 25 млн евро, но Аталанта готова тратить деньги перед вторым подряд выходом в Лигу чемпионов.

Напомним, Бонавентуре в сезоне 2016/17 выступал за Зарю, после чего присоединился к Брюгге. Похожий путь прошел хавбек Аталанты Руслан Малиновский, который также поиграл в составе луганчан, а потом становился чемпионом Бельгии с Генком.

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