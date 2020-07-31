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"Нельзя почивать на лаврах": Гасперини ожидает от Аталанты ударного завершения Серии А и уже думает о Лиге чемпионов

21:06 - Читати українською
"Нельзя почивать на лаврах": Гасперини ожидает от Аталанты ударного завершения Серии А и уже думает о Лиге чемпионов
Джан Пьеро Гасперини / Сайт Аталанты

Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини призвал команду серьезно подойти к последнему туру Серии А против Интера.

 

"Это была очень сложная кампания для всех, особенно для игроков, и все мы готовы завершить ее на высоком уровне. Матч против Интера в Серии А, Лига чемпионов против ПСЖ – очень важные поединки. Мы хотим хорошо проявить себя в Европе, а внутренний чемпионат должны воспринимать не как отдых, а как возможность подготовиться лучше.

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Мы достигли стабильных результатов, установили новые клубные рекорды, поэтому трудно сказать, что Аталанта не проявила своего полного потенциала. Однако в футболе нельзя почивать на лаврах. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы победить Интер, ведь финишировать вторыми было бы престижным результатом. Также пора подумать о ПСЖ. Сначала мы отдохнем несколько дней, а потом начнем готовиться к матчу Лиги чемпионов", – приводит слова Гасперини Football-italia.

Напомним, матч Аталанта – Интер состоится 1 августа. Команде Малиновского для "серебра" нужна исключительно победа, а уже 12 августа придется встретиться с ПСЖ в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Италия Аталанта - Интер Аталанта Аталанта Лига чемпионов Джан Пьеро Джан Пьеро Гасперини
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