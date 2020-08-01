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Екс-лідер Зорі може стати гравцем Аталанти – повторення шляху Маліновського

19:30 - Читать на русском
Екс-лідер Зорі може стати гравцем Аталанти – повторення шляху Маліновського
Денніс Бонавентуре / Getty Images

Аталанта знову може знайти підсилення в клубі чемпіонату Бельгії.

Бергамаски зацікавилися форвардом Деннісом Бонавентуре із Брюгге, інформує сайт Джанлуки ді Марціо.

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Аталанта шукає універсального гравця в атаку, і нігерієць відповідає цим критеріям. Денніс в минулому сезоні встиг пограти в центрі і на обох флангах нападу, забивши 9 м'ячів у 33 трьох поєдинках. Брюгге просить за свою зірку чималі 25 млн євро, але Аталанта готова витрачати гроші перед другим поспіль виходом у Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, Бонавентуре у сезоні 2016/17 виступав за Зорю, після чого приєднався до Брюгге. Схожий шлях пройшов хавбек Аталанти Руслан Маліновський, який також пограв у складі луганців, а потім ставав чемпіоном Бельгії з Генком.

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