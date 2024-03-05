Украинский полузащитник Марьян Мысык продолжит карьеру в Левом берегу, сообщает пресс-служба киевлян.

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Об условиях и сроках сделки не сообщается, однако Transfermarkt рапортует о контракте на полтора сезона – до 30 июня 2025 года. В новой команде Мысык будет играть под номером 7.

Напомним, 27-летний хавбек – воспитанник Львова. На профессиональном уровне дебютировал в 2012-м за донецкий Металлург. Также выступал за каменскую Сталь, Ворсклу и Верес. Последним его клубом был Рух, за который он играл с 2019 года. За молодежную сборную Украины провел 3 матча, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

К слову, Левый берег ушел на зимнюю паузу на второй строчке группы Б Первой лиги и весной будет бороться за повышение в классе в Чемпионской группе.

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