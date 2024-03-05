Український півзахисник Мар'ян Мисик продовжить кар'єру у Лівому березі, повідомляє прес-служба киян.

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Про умови та терміни угоди не повідомляється, однак Transfermarkt рапортує про контракт на півтора сезону – до 30 червня 2025 року. У новій команді Мисик гратиме під номером 7.

Нагадаємо, 27-річний хавбек – вихованець Львова. На професіональному рівні дебютував у 2012-му за донецький Металург. Також виступав за кам'янську Сталь, Ворсклу та Верес. Останнім його клубом був Рух, за який він грав з 2019 року. За молодіжну збірну України провів 3 матчі, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

До слова, Лівий берег пішов на зимову паузу на другій сходинці групи Б Першої ліги і навесні змагатиметься за підвищення у класі у Чемпіонській групі.

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