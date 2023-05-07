"Идейе назвал меня шантажисткой и отказался от детей? Его слова – полная ложь! Это уже не вопрос алиментов, а вопрос моей репутации и репутации моих детей. Мне смешно и одновременно страшно от этой ситуации. Она касается детей, и Браун, как нормальный человек, мог выйти на связь и закрыть вопрос, а не устраивать цирк.

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Лучше бы он вообще молчал. Своими словами он сам себе копает могилу. У него есть только слова, а у меня есть факты. Я доведу дело до конца! В Украине есть адвокат Татьяна Кравцова, которая занималась моим делом в 2016 году. На эту тему есть много статей и интервью. Также я готова предоставить выписки из его платежей алиментов.

В Украине на Брауна открыто уголовное дело за неуплату алиментов. Теперь мои адвокаты подготовили надлежащие документы и обратились в Интерпол, чтобы они выдали ордер на его арест. Его должны арестовать и экстрадировать в Украину. У него не получится пересечь границу.

Поэтому скоро он будет в Динамо. Я слышала, что сейчас футболисты Динамо плохо играют, поэтому я помогу Игорю Суркису вернуть Брауна. Нужно немного подождать, в Интерполе заявление рассматривается четыре месяца", – поделилась Волощенко в интервью Fanday.

Напомним, Идейе выступал за Динамо с 2011 по 2014 годы и в 74 матчах забил 34 гола. С 2016 года продолжается история относительно нигерийца и украинской девушки Яны, которая якобы родила от экс-нападающего киевлян двоих детей.

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