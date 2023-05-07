"Как у настоящего профессионала, моя рутина всегда была строго сосредоточена вокруг клубной деятельности, тренажерного зала и семьи, с небольшим или нулевым временем и пространством для внешнего общения, не говоря уже о том, чтобы иметь тайные внебрачные связи в течение длительного времени, которые могли бы привести к появлению трех детей.

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Это невозможно, учитывая еще и все внимание со стороны средств массовой информации ко мне как одному из важнейших игроков тогда в Украине, а затем и в других странах, где я также играл. Эти шантажисты всегда появляются в СМИ и отправляют одну и ту же петицию в мои клубы каждый раз, когда я подписываю новый контракт. Это своеобразное средство давления на меня, чтобы я связался с ними для урегулирования ситуации и выплаты выкупа.

Немногие люди, которые действительно близки ко мне, могут сказать, что я семейный человек, который любит свою жену и детей. Пожалуйста, поверьте мне, это все шантаж", – приводит слова Идейе Sports247.ng.

Напомним, Идейе выступал за Динамо с 2011 по 2014 годы и в 74 матчах забил 34 гола. С 2016 года продолжается история относительно нигерийца и украинской девушки Яны, которая якобы родила от экс-нападающего киевлян двоих детей.

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